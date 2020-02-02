تطوير طريق 3 كيلومترات في الشروق

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه في إطار النهوض بشبكة الطرق لتتناسب مع الكثافات الحالية والمستقبلية والمساهمة في توافر المسارات البديلة بالمدينة، فقد تم تطوير طريق بكامل الواجهة الشرقية للحي الثالث شرق لتوزيع الحركة المرورية بالمرونه المطلوبة ويتيح الربط على ثلاث محاور رئيسية بالمدينة.وأوضح في تصريحات له أن طول الطريق يبلغ (3كم) عبارة عن طريق إتجاهين بكل إتجاه ثلاث حارات مرورية يبدأ من الطريق الفاصل بين الثالث شرق والمنطقة الثامنة عمارات وصولًا حتى الحى الثانى شرق ليربط على محور الشباب وتم نهو مسار كامل بطبقة أسفلت لتمكين الإنتقال إلى المحاور الأوسط والحرية والشباب وجارى تجهيز المسار المقابل والإنتهاء منه قريبًا دعمًا لشبكة الطرق بالمدينة.ومن جهة أُخرى أشار المهندس عبدالرءوف إلى أنه تم رفع كفاءة حارة خدمة إسكان الشباب الجنوبى بتنفيذ طبقة أسفلت بطول (1.2كم) متضمنة (5) ساحات إنتظار بإجمالى مسطح أسفلت 10200م2 موضحًا بأن تلك المشروعات تستهدف التيسير على سكان ورواد المدينة بالإنتقال بكل يسر بين الأحياء والمناطق بمدينة الشروق.