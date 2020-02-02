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محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تلغي التعريفات الجمركية على وارداتها من أمريكا

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:26 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت الصين أنها لن تفرض أي تعريفات جمركية إضافية على وارداتها من الولايات المتحدة الأمريكية والمتماشية مع سياسة الإعفاء التعريفي الجديدة لمنع ومكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وذكرت لجنة التعريفات الجمركية في مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) - في بيان اليوم - أنه وفقا لإشعار صدر بشكل مشترك عن وزارة المالية الصينية ومصلحة الدولة للجمارك ومصلحة الدولة للضرائب، اعتمدت الصين المزيد من السياسات الضريبية التفضيلية، بما في ذلك الإعفاء من رسوم الاستيراد، لتسريع استيراد المواد المتبرع بها لمكافحة الوباء.

وأشارت اللجنة إلى أن المنتجات المستوردة ذات الصلة من الولايات المتحدة لن تخضع لتعريفات إضافية، في حين يمكن استرداد الرسوم الجمركية الإضافية، لافتة إلى أن إلغاء الرسوم الإضافية سيكون نافذا خلال الفترة بين 1 يناير الماضي و31 مارس المقبل.

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