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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تحظر دخول الأجانب الذين زارو الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:22 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
وكالات
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نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس وزراء كوريا الجنوبية قوله إن البلاد ستمنع دخول أى أجانب زاروا إقليم هوبى بؤرة تفشى فيروس كورونا الجديد فى الصين.

ونسبت الوكالة إلى رئيس الوزراء تشونج سيه-كيون قوله إن حظر الدخول سيبدأ يوم الثلاثاء.

وأعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأحد عن ثلاث إصابات جديدة مؤكدة مما يرفع عدد المصابين بكورونا إلى 15 حالة.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وارتفعت حصيلة ضحايا الالتهاب الرئوى المرتبط بفيروس كورونا الجديد، فى الصين إلى 304 وفيات و14411 حالة إصابة مؤكدة حتى أمس.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين - فى تقريرها اليومى - أن 2110 مرضى ما زالوا فى حالة حرجة، ويشتبه فى إصابة 19544 شخصا بالفيروس، فيما خرج 328 شخصا من المستشفى بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أنها تلقت تقارير عن 2590 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و45 حالة وفاة على مدار أمس، وأن جميع الوفيات حدثت فى مقاطعة هوبى بوسط البلاد.

وأوضحت اللجنة أنه تم تتبع 163844 شخصا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، تم إخراج 8044 منهم من المراقبة الطبية، ولا يزال الباقون تحت الملاحظة الطبية، وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن 14 حالة مؤكدة فى منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و7 حالات فى منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و10 حالات فى مقاطعة تايوان.

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