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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قناة السويس» الأولى بكرنفالات الجامعات المصرية

الأحد 02/فبراير/2020 - 09:20 ص
الدكتورة ماجدة هجرس،
الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس
مصطفى دياب
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هنأت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، طالبات الجامعة، لحصولهن على المركز الأول بكرنفال الجامعات المصرية، في أسبوع شباب الفتيات الخامس الذي تنظمه جامعة الفيوم.

وحضرت الدكتورة ماجدة هجرس حفل الافتتاح، الذي عقد أمس السبت، بحضور وزير الرياضة، ومحافظ الفيوم، ورئيس جامعة الفيوم، ورؤساء الجامعات.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، عن سعادته لحصول الجامعة على المركز الأول في كرنفال الجامعات المصرية في أسبوع شباب الفتيات الخامس، ومشاركة 3500 طالبة من مختلف جامعات مصر والذي تستضيفه جامعة الفيوم، وتمنى لهن التوفيق بصفه خاصة وإلى جميع الجامعات المشاركة بصفة عامة.

ودعا طالبات الجامعة إلى بذل المزيد من الجهد فى اللقاء والظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بالجامعة وتعودت عليه باقي الجامعات.

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