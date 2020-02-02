أمينة عبدالله توقع «بروفة جنرال لدخول الجنة» بمعرض الكتاب اليوم

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الأحد، حفل توقيع ديوان «بروفة جنرال لدخول الجنة» للشاعرة أمينة عبدالله، في الثانية ظهرًا، بجناح دار الإسلام للطباعة والنشر صالة 2 جناح A 32.أما حفل التوقيع الثاني٬ لديوانها «بنات للألم» فيعقد في الثانية عشر من ظهر الإثنين٬ 3 فبراير٬ بجناح دار كيميت للثقافة والفنون الصادر عنه الديوان٬ صالة رقم 1 - بلازا 1 قاعة (أ).وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.