فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

حذر خبراء صينيون من أن فيروس كورونا الجديد يمكن أن ينتقل عن طريق الجهاز الهضمي، وفقا لآخر الأبحاث.ووجد الباحثون أن أحماضا نووية فيروسية موجودة في البراز ومسحات المستقيم لدى المرضى بعد أن لاحظوا أن الأعراض الأولية لبعض المرضى المصابين بفيروس كورونا هي الإسهال فقط، بدلًا من الحمى التي تعتبر أكثر شيوعًا.وجاءت أحدث النتائج من بحث مشترك أجراه خبراء من مستشفى رنمين بجامعة ووهان ومعهد ووهان لعلوم الفيروسات التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، أكبر هيئة بحثية في العلوم الطبيعية في الصين.ويعتقد فريق البحث أن فيروس كورونا الجديد ينتقل بشكل مؤكد عن طريق فموي-شرجي، بغض النظر عن انتقال العدوى عبر الرذاذ والاتصال.