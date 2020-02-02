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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:43 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تشير دراسة طبية حديثة نشرت نتائجها في مجلة "جاما" الطبية، إلى أن السماح للصيادلة بتوزيع وبيع عقار "النالوكسون" دون وصفة طبية، قد يساعد في منع وفيات الجرعة الزائدة بين أولئك الذين يسيئون استخدام المواد الأفيونية.

ويعمل عقار "النالوكسون" على عكس أعراض الاكتئاب التي تصيب الجهاز العصبي المركزي بعد تناول جرعة زائدة من المواد الأفيونية، مما يسمح لجسم المريض بمواصلة عمله.

وفي تحليل بيانات التأمين الصحي في الولايات المتحدة على الدواء، والتي تم جمعها من عدد من الصيدليات في ولاية أوهايو، وجد الباحثون أن الجرعات التي يتم توزيعها في الولاية زادت بنسبة هائلة بلغت 2،328%، في الفترة بين عامي 2014 إلى 2017؛ حيث سنت ولاية "أوهايو" قانونا للولاية قبل 5 سنوات قام بتحرير الصيادلة لتوفير العقار لأولئك الذين يحتاجون إليه دون روشتة طبية كجزء من محاولة لمنع وفيات الجرعات الأفيونية الدوائية الزائدة.

وقال الدكتور نيل ماكيون الأستاذ في كلية الصيدلة بجامعة "سينسيناتي" الأمريكية "إن للصيادلة دورا رئيسيا ومحوريا في المساعدة في معالجة أزمة المواد الأفيونية من خلال توفير عقار "النالوكسون"، وهو الدواء الرئيسي المستخدم لعلاج الجرعات الزائدة من العقاقير ذات القاعدة الأفيونية.. نعتقد أن نتائجنا تظهر الأثر الإيجابي لهذه السياسة ويجب تشجيع الولايات الأخرى التي لم تطبق هذه السياسة حتى الآن للسماح للصيادلة بها لتوزيع العقار دون وصفة طبية".

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