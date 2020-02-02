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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

«الباز» يشارك بندوة «سمات التدين الصحيح» في معرض الكتاب اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 08:43 ص
الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز
نضال ممدوح
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يشارك الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، في ندوة بعنوان "سمات التدين الصحيح"، بقاعة "ضيف الشرف"، في الثالثة من عصر اليوم الأحد، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وتشهد الندوة مشاركة الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي والأكاديمي لمفتي الجمهورية.

"الباز" يشارك في هذه الدورة بعملين جديدين عن دار "بتانة" للنش٬ هما: "أيام مرسي"٬ و"مريم المصرية".

وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في مركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس بالقاهرة.

وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من إفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.

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