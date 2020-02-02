حفل توقيع «بيت العدة والكرباج» بمعرض الكتاب اليوم

تنظم منشورات "إبييدي"٬ حفل توقيع رواية "بيت العدة والكرباج" للكاتب مصطفى البلكي٬ في الثانية ظهر اليوم الأحد، بجناح الدار في معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ صالة 1 جناح B51.مصطفى البلكي سبق وصدر له الكثير من الأعمال الأدبية منها: "الجمل هام للنبي"، و"صور مؤجلة للفرجة"، و"أصوات الجرار القديمة" "تل الفواخير"، و"رمسيس الثاني البناء الأعظم"، و"بياع الملاح"، وأيضًا "سيرة الناطوري"، و"بينوزيم.. الكاهن الأكبر"، "طوق من مسد".وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.