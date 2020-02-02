نيوزيلندا تفرض قيودا على الرعايا الأجانب لمنع انتشار كورونا

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، اليوم الأحد، فرض قيود جديدة على الرعايا الأجانب ابتداء من 3 فبراير، لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد بالبلاد.وقالت جاسيندا أرديرن في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "إذا سافرت إلى الصين أو مررت عبرها، فلن يسمح لك بدخول نيوزيلندا ما لم تكن مواطنا نيوزيلنديا".ومن المقرر أن يستمر هذا الحظر لمدة تصل إلى 14 يوما حيث يهدف إلى المساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا، الذي ظهر بمدنية ووهان الصينية وانتقل إلى العديد من المناطق المجاورة والدول الأخرى.ولم يتم تسجيل أي حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في نيوزيلندا أو أي جزيرة في جنوب المحيط الهادي حتى الآن.من جانبها، رفعت وزارة الشئون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا درجة التحذير لمواطنيها من السفر إلى الصين إلى أعلى درجة.يشار إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة "سارس" ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية "ميرس".