وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يزور طهران غدا

يصل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى طهران، غدا الإثنين، وفق ما أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في وقت يثير الملف النووي للجمهورية الإسلامية توترات دولية جديدة.وقال موسوي في بيان صحفي إن بوريل "سيصل غدا إلى إيران للمرة الأولى منذ توليه منصبه مطلع ديسمبر".ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولين بارزين آخرين في بلدنا لإجراء مشاورات.