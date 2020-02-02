حفلا توقيع لـ«نادي القلق» و«عاشوا معي» بمعرض الكتاب اليوم

تنظم الدار المصرية اللبنانية٬ اليوم الأحد٬ حفلين لتوقيع أحدث إصداراتها٬ في جناح رقم B17 بصالة (1) في معرض القاهرة الدولي للكتاب.يبدأ الحفل الأول في الواحدة ظهرا٬ إذ يوقع الكاتب الدكتور جلال الشايب كتابه "نادي القلق"، أما الحفل الثاني فيبدأ في الخامسة، إذ توقع الدكتورة لوتس عبدالكريم، كتابها "عاشوا معي".يضم الكتاب مجموعة من المقالات والحوارات التي أجرتها الكاتبة مع أيقونات مصرية مثل يوسف السباعي والشيخ عبد الحليم محمود والموسيقار محمد عبد الوهاب والدكتور مصطفى محمود وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس وغيرهم.وتقام فعاليات هذه الدورة من المعرض خلال الفترة من 22 يناير إلى 4 فبراير في «مركز مصر للمعارض الدولية» في التجمع الخامس بالقاهرة.وتحل دولة السنغال ضيف شرف المعرض كأول دولة من أفريقيا تشارك كضيف شرف، واختير المفكر والجغرافي الراحل الدكتور جمال حمدان شخصية عام المعرض.