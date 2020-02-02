سفيرة باكستان تطالب بعدم إجلاء مواطني بلادها من ووهان

قالت سفيرة باكستان لدى الصين، نغمانه هاشمي، اليوم الأحد، إنه يجب عدم إجلاء الطلاب الباكستانيين من مدينة ووهان الصينية، التي ينتشر فيها فيروس كورونا الجديد، وذلك لأن المرافق الطبية في باكستان لا تفي بالمعايير المطلوبة لعلاج المرضى المصابين بهذا الفيروس.وأضافت السفيرة - في تصريحات خاصة لقناة "جيو نيوز" الباكستانية - أن الصين لديها أفضل المرافق الطبية للتعامل مع المرضى الذين يعانون من الإصابة بهذا الفيروس.كما أكدت أن الطلاب الباكستانيين في مدينة ووهان في أمان، مضيفة أن الباكستانيين الأربعة الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس يتعافون أيضا.وأوضحت أن بعض الطلاب قلقون بشأن نقص الماء والغذاء وغيرها من الأمور في مدينة ووهان إلا أن السفارة تدرك تماما مخاوفهم وهي على اتصال دائم بالسلطات الصينية في إقليم هوبي.وأكدت أن السفارة الباكستانية والحكومة الصينية تعملان معا لضمان معالجة مشكلات الباكستانيين على الفور.يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).