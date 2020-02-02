الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 18 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحًا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.8 متر إلى 2.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 09 18شبين الكوم 09 18طنطا 09 18دمنهور 10 18الإسكندرية 10 19بلطيم 11 18مطروح 09 17السلوم 09 18سيوة 05 18بورسعيد 11 19دمياط 11 19الزقازيق 09 19الإسماعيلية 07 19السويس 07 18العريش 08 18رفح 08 17رأس سدر 09 19نخل 01 20نويبع 14 19طابا 08 18كاترين 01 15الطور 10 20شرم الشيخ 14 21الغردقة 12 22مرسى علم 15 22الفيوم 09 20بنى سويف 09 20المنيا 06 20أسيوط 06 20سوهاج 07 21قنا 06 22الأقصر 09 23أسوان 10 23أبوسمبل 10 22الوادى الجديد 05 22شلاتين 14 24أبورماد 13 23حلايب 16 21رأس حدربة 15 21