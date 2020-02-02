الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 18 درجة
الأحد 02/فبراير/2020 - 07:47 ص
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلا غائم أحيانا على الوجه البحري والقاهرة، معتدل نهارًا شديد البرودة ليلًا وغائم أحيانا على السواحل الشمالية ووسط سيناء حتى شمال الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلًا على جنوب البلاد، وتتكون الشبورة صباحًا على معظم الأنحاء، والرياح معتدلة على كافة الأنحاء.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.8 متر إلى 2.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 18
شبين الكوم 09 18
طنطا 09 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 10 19
بلطيم 11 18
مطروح 09 17
السلوم 09 18
سيوة 05 18
بورسعيد 11 19
دمياط 11 19
الزقازيق 09 19
الإسماعيلية 07 19
السويس 07 18
العريش 08 18
رفح 08 17
رأس سدر 09 19
نخل 01 20
نويبع 14 19
طابا 08 18
كاترين 01 15
الطور 10 20
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 12 22
مرسى علم 15 22
الفيوم 09 20
بنى سويف 09 20
المنيا 06 20
أسيوط 06 20
سوهاج 07 21
قنا 06 22
الأقصر 09 23
أسوان 10 23
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 05 22
شلاتين 14 24
أبورماد 13 23
حلايب 16 21
رأس حدربة 15 21
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4 متر إلى 1.9 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.8 متر إلى 2.3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 09 18
شبين الكوم 09 18
طنطا 09 18
دمنهور 10 18
الإسكندرية 10 19
بلطيم 11 18
مطروح 09 17
السلوم 09 18
سيوة 05 18
بورسعيد 11 19
دمياط 11 19
الزقازيق 09 19
الإسماعيلية 07 19
السويس 07 18
العريش 08 18
رفح 08 17
رأس سدر 09 19
نخل 01 20
نويبع 14 19
طابا 08 18
كاترين 01 15
الطور 10 20
شرم الشيخ 14 21
الغردقة 12 22
مرسى علم 15 22
الفيوم 09 20
بنى سويف 09 20
المنيا 06 20
أسيوط 06 20
سوهاج 07 21
قنا 06 22
الأقصر 09 23
أسوان 10 23
أبوسمبل 10 22
الوادى الجديد 05 22
شلاتين 14 24
أبورماد 13 23
حلايب 16 21
رأس حدربة 15 21