رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى.. اليوم

الأحد 02/فبراير/2020 - 07:34 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
طباعة
تظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوى للعام الدراسى 2020/2019، وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكدت الوزارة، أن نتيجة الصف الأول الثانوى سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب، اليوم الأحد، أما بالنسبة لإعلان نتيجة الصف الثانى الثانوى، اليوم بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالى: Studg11.emis.gov.eg.

وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:
1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.
2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".
3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".

وأضافت الوزارة ، أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى قادمة من السودن.. اليوم

منذ حوالي 19 ساعة

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

منذ حوالي 21 ساعة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

منذ يوم

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

مصريون فى ووهان الصينية يروون لحظات الرعب من فيروس كورونا الجديد

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

انخفاض وزن حديثي الولادة يؤدي لضعف اللياقة البدنية

رفع القيود عن بيع «النالوكسون» يقلل الوفيات الأفيونية

التطعيم يحد من ثلث وفيات سرطان عنق الرحم

كيف يمكن لفيروس شلل الأطفال مكافحة سرطان الدماغ؟

منوعات

فيروس «كورونا» ينتقل عبر الجهاز الهضمي

«إنفلونزا الطيور» تعود للصين

بريطانية تعالج نفسها من الأكزيما بكريم مصنوع من البُن

وفاة «ملكة روايات التشويق» بأمريكا عن 92 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

شربل داغر: كتبت مذكراتي عن الطفولة وستنشر قريبًا

شاعر لبناني: نزار قباني عانى ماليًا بسبب تزوير أعماله

شاعر لبناني: لولا إلحاح محمود درويش ما كنت نشرت دواويني

الكاتب البرازيلى.. جوليان فوكس: «ألف ليلة وليلة» شكَّلت موهبتي