إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى.. اليوم

تظهر اليوم الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوى للعام الدراسى 2020/2019، وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.وأكدت الوزارة، أن نتيجة الصف الأول الثانوى سيتم إعلانها في المدرسة التابع لها الطالب، اليوم الأحد، أما بالنسبة لإعلان نتيجة الصف الثانى الثانوى، اليوم بداية من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك عبر الرابط التالى: Studg11.emis.gov.eg.وذلك عبر إتباع الخطوات التالية:1- الدخول عبر الرابط المذكور أعلاه.2- تسجيل الرقم القومي الخاص بالطالب، وفي حال أن الطالب يحمل جنسية أخرى غير المصرية يتم إدخال "الكود".3- الضغط على أيقونة "تحميل مؤشر الأداء".وأضافت الوزارة ، أن بعض طلاب الصف الثاني الثانوي الذين لم يستطيعوا استكمال امتحانات بعض المواد إلكترونيًا وتم تأدية الاختبار ورقيًا، سيتم إعلان نتيجة تلك المواد في المدارس في وقت لاحق.