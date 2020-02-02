البابا تواضروس الثانى يستقبل خدمة الراعى وأم النور

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة، أسرة خدمة الراعي وأم النور بحضور نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات.وخلال اللقاء تم استعراض أنشطة الخدمة لعام ٢٠١٩ والقطاعات التي تغطيها وهي التعليم والإعاقة والخدمات الطبية والتنمية الاقتصادية والمساعدات الإجتماعية والتنمية الروحية.وأوضح مسئولو الخدمة أن "الراعي وأم النور" تتبنى رؤية: "مجتمع خالي من الفقر والجهل قادر على العمل والإنتاج ويعيش أفراده حياة كريمة"، وهي تعمل جاهدة على تنفيذها.من جهته رحب قداسة البابا بالحاضرين وشكر القائمين على هذه الخدمة وعلى نشاطهم الذي يغطي كثير من احتياجات أبناء الكنيسة.وألقى قداسته كلمة أكد فيها على أن المحبة يجب أن تسبق الخدمة لأنها الأساس الأول للخدمة. مشيرًا إلى أن هذه المحبة النابعة من القلب تظهر جلية أمام الله. وأضاف: أن المحبة يجب أن تسبق العطية، ويجب أن تقدم الخدمة في صورة جماعية فهي تفرح قلب الله، فالعمل الجماعي هو نوع من التحصين ضد الذات.وشدد قداسته على أن متابعة الخدمة كل ثلاثة أشهر أمر مهم.في نهاية اللقاء طرح بعضٌ من الحضور عددًا من الأسئلة على قداسة البابا الذي أجاب عليها بودٍ واهتمام.