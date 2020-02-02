حبس 3 متهمين بسرقة دراجة نارية في الزيتون

قررت النيابة العامة حبس 3 أشخاص 4 أيام؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية وبحوزتهم سلاح نارى وذخائر.وبدأت الواقعة أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط 3 عاطلين، أحدهم مسجل شقى خطر "مخدرات"، حال استقلالهم مركبة «توك توك»، وبحوزتهم «فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وسلاح أبيض (خنجر)، وكمية من كوالين الكونتاك الخاصة بمركبات التوك توك، مقص حديدى، زرادية، دراجة نارية (مجهولة المصدر)».بمواجهتهم اعترفوا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب «توصيل الأسلاك» باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأضافوا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع.وأمكن التوصل إلى مالك الدراجة النارية المستولى عليها، وباستدعائه تعرف على الدراجة، واتهمهم بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة.