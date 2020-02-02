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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس المتهمين بمحاولة السطو المسلح على شركة بالنزهة

الأحد 02/فبراير/2020 - 04:32 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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قررت النيابة العامة حبس مرتكبى واقعة التعدى على عامل بشركة دعاية وإعلان لسرقة خزينة بداخلها مبالغ مالية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبلغ للمقدم محمد جهاد، رئيس مباحث قسم شرطة النزھة، من مسئول بشركة دعاية وإعلان (كائنة بدائرة القسم) أخبره خلاله بتعرض الشركة، لواقعة سرقة ودخول مجهولين لمقرها والتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته بكدمات متفرقة، وقاما بإيقاقه وسرقة خزينة بداخلها مبلغ (80 ألف جنيه، و5 دفاتر شيكات، ومجموعة من الأوراق الخاصة بتعاملات الشركة) كرهًا عنه وهربا.

وفور اخطار اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة، والذي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة ( 6 أشخاص) ثلاثة منهم كانوا يعملون بذات الشركة، وقاموا بالاتفاق مع أحدهم (عامل بالشركة) على ارتكاب الواقعة بالاستعانة بشخصين ضمن المتهمين اللذين تمكنوا من الدلوف إلى مقر الشركة، والتعدى على (المجنى عليه) مُحدثين إصابته وسرقة الخزينة تم استهدافهم وأمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وقاموا بكسر الخزينة وتبين أن بداخلها مبلغ (59 ألف جنيه، و7 دفاتر شيكات)، وعقب ذلك تخلصوا منها بإلقائها بمنطقة عين شمس، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ (20،300 جنيه، و7 دفاتر شيكات، منهم 49 شيكًا موقعين على بياض)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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