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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربينى.. (صور)

الأحد 02/فبراير/2020 - 05:05 ص
جريدة الدستور
محمود حفنى
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سيطرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الظهور الأخير للفنان الكبير عمرو دياب، في إحدى المناسبات الخاصة، بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وهما يرتديان ملابس كلاسيكية.

وتساءل العديد من نشطاء السوشيال ميديا عن الإناقة التي كانت تظهر على الهضبة ودينا الشربيني في صور تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أنها من حفل عمرو دياب بعيد الحب مع دينا، دون التأكد من صحة هذا الأمر من عدمه.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب، يستعد لإحياء حفل غنائي فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية والذى ترعاه الهيئة العامة للترفيه، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 7 من شهر فبراير الجارى.

كما طرح الهضبة برومو أحدث أغنياته «هيعيش يفتكرنى» كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدى، ضمن أغاني ألبومه المقبل «سهران»، المقرر طرحه كاملاً يوم 12 فبراير المقبل بشكل رسمي في الأسواق، بمناسبة عيد الحب.

وكان الهضبة قد كشف عن أحدث أغنياته "عم الطبيب" ، المقرر أن يطرحها خلال الأيام المقبلة، ضمن ألبومه الجديد " أنا غير" والذى طرح منه أكثر من 6 أغان كاملة عبر يوتيوب والمنصات الإلكترونية، "عم الطبيب" من كلمات صابر كمال، ألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.


عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربينى.. (صور)
عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربينى.. (صور)
عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربينى.. (صور)
عمرو دياب يحتفل بعيد الحب مع دينا الشربينى.. (صور)

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