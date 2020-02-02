الفلبين تحظر دخول الزائرين من الصين مؤقتًا

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الأحد، فرض حظر مؤقت على دخول زائرين لبلاده من الصين وهونج كونج وجزر ماكاو.وقال عضو مجلس الشيوخ الفلبيني بونج جو، وفقا لوكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن الرئيس قرر توسيع الحظر الذي ركز فقط على مقاطعة هوبي وغيرها من المناطق المتضررة من فيروس كورونا.يشار إلى أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار في الصين ارتفع إلى 304 أشخاص، كما ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 14 ألفا و380 شخصا.