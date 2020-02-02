اليمن تنفى تسجيل أى حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

نفت وزارة الصحة اليمنية، أمس السبت، تسجيل أي حالة إصابة أو اشتباه بوباء كورونا المستجد، موضحة حقيقة وصول مواطنين يمنيين من الصين إلى مطار عدن الدولي جنوب اليمن، عبر السودان.وقالت الصحة اليمنية في بيان صحفي: «بموجب البيانات المتوفرة لدينا من المختصين بالمطار، فإن الطائرة التي وصلت إلى مطار عدن جميع ركابها من الخرطوم ومن دول لم يتم فيها الإعلان عن وجود حالات مشتبهة».وأكدت «اتخاذها منذ اليوم الأول لإعلان انتشار وباء كورونا بالصين، الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع أي حالة مصابة أو مشتبه بها».وأشارت إلى «تزويد مكتب وعيادة الحجر الصحي في مطار عدن وبقية المنافذ بالأجهزة اللازمة والأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية وتخصيص مكان للحجر الصحي للحالات المصابة والمشتبه بها، وتجهيز فريق طوارئ وغرفة عمليات استلام البلاغات على مدار الساعة».