زلزال جديد بقوة 4.6 درجة يضرب غرب تركيا

ضرب، اليوم الأحد، زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا.وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية، وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.6 درجة في الساعة 0323، وكان مركزه منطقة أخيسار بمدينة مانيسا غربي تركيا.وتم تسجيل الزلزال على عمق 6 كيلومترات فوق سطح الأرض، وفقًا للمعلومات الأولية عن الزلزال، لم تقع إصابات أو خسائر في الممتلكات.