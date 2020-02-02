انطلاق أول عروض «فطائر التفاح» على مسرح الغد.. اليوم

يفتتح مساء اليوم الأحد العرض المسرحي «فطائر التفاح»، في تمام الساعة الثامنة مساء، على خشبة مسرح الغد بمنطقة العجوزة.وتعد مسرحية «فطائر التفاح» من نوعية الديودراما الذي ينتمي إلى المسرح الذهني، ويناقش قضية آدم وحواء وهل حواء هي التي أخرجت آدم من الجنة.ويحكي الكاتب عن الليلة الأخيرة قبل وفاته، في محاولة طوال العرض لاستكشاف معنى حياته، ليصل في النهاية إلى أن حواء هي جنته.ويشارك في بطولة العرض المسرحي «فطائر التفاح» كل من تيسير عبدالعزيز، وأحمد الرافعي، وديكور فادي فوكيه، وموسيقى أحمد الناصر، وتصميم اضاءة عز حلمي، وتأليف أمجد أبوالعلاء، وإخراج محمد متولي.