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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اكتشاف ثامن حالة مصابة بفيروس «كورونا» في ألمانيا

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:50 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية، مساء السبت، وجود إصابة جديدة بفيروس كورونا المتحور، بالولاية الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وبهذا يرتفع العدد الكلي في هذه الولاية وبالتالي أيضا في ألمانيا كلية إلى ثمان حالات، بحسب ما نقلته الوزارة.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الرجل الذي نقلت إليه العدوى 33 عاما يعمل بشركة فيباستو ببلدة شتوكدورف التابعة لدائرة شتارنبيرج المحلية، وتسعى الوزارة اليوم الأحد للتوصل إلى معلومات عن تفاصيل الإصابة.

وكانت الوزارة أعلنت صباح السبت أن عدد من أصيبوا بفيروس كورونا هم سبعة أشخاص وحالتهم مستقرة.

وثبت حتى الآن تعرض سبعة من العاملين بشركة فيباستو لإصابة بالفيروس، إضافة إلى طفل إحدى المصابات به.

كانت فحوصات عديدة وشاملة أجريت خلال الأيام الماضية بهذه الشركة بعد أن ثبتت عدوى أحد العاملين بها من زميلة صينية عادت إلى موطنها في الصين.

وكان السلطات الألمانية أعلنت، الجمعة، عن الشخص السابع الذي انتقل إليه الفيروس، وهو رجل في الثانية والخمسين يسكن في دائرة فورستنفيلدبروك.

وأوضحت الوزارة أن هذا الشخص نقل كأربعة من المصابين الآخرين إلى مستشفى شفابينج في ميونخ.

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