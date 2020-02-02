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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الوزراء العراقى المُكلف يدعو المتظاهرين السلميين إلى الحوار

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:28 ص
محمد توفيق علاوي
محمد توفيق علاوي
وكالات
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أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد توفيق علاوي، إطلاق حوار مع المتظاهرين السلميين بالعراق لتحقيق مطالبهم، متعهدًا بحماية التظاهرات السلمية في البلاد ومعاقبة المسؤولين عن قتل المحتجين.

وقال «علاوي»، في كلمة له مساء السبت، بعد تكليفه رسميًا: «حريصون على متابعة التحقيقات المتعلقة بالاعتداء على المتظاهرين»، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيحارب الفساد المتفشي بالعراق بشكل جدّي، وسيعمل على حصر السلاح في يد الدولة.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد بتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة، مؤكدًا أنه سيستقيل إذا حاولت الكتل السياسية فرض مرشحين للمناصب الوزارية، كما وعد ببناء دولة المواطنة والمؤسسات دولة العدل والحرية، والعمل من أجل تلبية مطالب المحتجين فيما يتعلق بالوظائف والخدمات.

وأضاف أنه سيجري انتخابات نيابية مبكرة في العراق بإشراف دولي، قائلًا: «أتعهد بالعمل الحثيث من أجل التهيئة لإجراء انتخابات مبكرة حسب الآليات الدستورية»، مشددًا على أنه لن يسمح بتحويل العراق إلى ساحة صراع إقليمي لتصفية الحسابات، متعهدًا بحماية العراق من أي تدخل خارجي.

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