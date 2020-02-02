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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هشام الغانم ينفى وصول «الفلوس» لقمة الإيرادات العربية

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:19 ص
هشام الغانم
هشام الغانم
حسين الجندي
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كشف هشام الغانم المنتج والموزع عن أن، الأخبار المنشورة على لسانه عن إيرادات فيلم "الفلوس" غير حقيقية وعارية تماما من الصحة وانه لم يدلي بأي تصريح بهذا الشأن لأي جهة كانت.

وأضاف الغانم، في بيان صحفي من مكتبه الاعلامي أن هناك حملة منظمة لتلميع أشخاص بعينهم وباستغلال اسمه، مؤكدا انه يكذب الخبر جملة وتفصيلا بكل المعلومات الواردة فيه.

‎كما صرح بانه، يحتفظ بحقه وحق الشركة العالمية لتوزيع الأفلام لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق من تجرأ عليه ونشر أخبار كاذبة دون استئذان.

وجاء ذلك بعد نشر بعض المواقع أخبارا على لسانه بأن فيلم الفلوس للفنان تامر حسني حقق ربع مليار جنيه خارج جمهورية مصر العربية، وهو العمل الذي يشارك في بطولته كل من زينة وعائشة بن أحمد.

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