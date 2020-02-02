رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بـ«برج العرب»

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:15 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
راندا التوني
طباعة
تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الخليج القادمة من البحرين اشتبه سامى الزعبى، رئيس الوردية، فى راكب أجنبى الجنسية.

وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بآشعة X-Ray، والذي أفاد بوجود كثافات عالية لمواد عضوية.

وبالعرض على أيمن فوزى، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة مكونة من محمد حلمى وسعيد محمود وشبل السعيد وعلى محمد على، بحضور محمود عثمان بالأمن الجمركى، ومجدى عباس بمكافحة التهرب، وذلك تفتيش الراكب وأمتعته، حيث تبين وجود ٧٦٣ قطعة مستحضرات تجميل داخل حقائبه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألف و200 جنيه.

وقرر محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2020 وإحالة الراكب للجهات المختصة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الحدائق.. مدينة جديدة بجوار العاصمة الإدارية على مساحة 33.8 ألف فدان

منذ حوالي 10 ساعات

الإمارات تعلن تسجيل خامس إصابة بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

منذ حوالي 15 ساعة

الرئيس الفلسطينى يعلن قطع العلاقات الأمنية مع أمريكا وإسرائيل

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى قادمة من السودن.. اليوم

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

العطلة الأسبوعية من أسباب البدانة

دراسة ألمانية تكشف أفضل الروائح لتحسن مهارات الذاكرة

دراسة: عادات النوم الخاطئة تزيد من خطر الزهايمر

البروتين الزائد يضرّ صحة القلب

منوعات

بريطانية تعالج نفسها من الأكزيما بكريم مصنوع من البُن

وفاة «ملكة روايات التشويق» بأمريكا عن 92 عامًا

«إسكوبار» يتسبب في كابوس بيئي بكولومبيا

مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور «كورونا»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

شربل داغر: كتبت مذكراتي عن الطفولة وستنشر قريبًا

شاعر لبناني: نزار قباني عانى ماليًا بسبب تزوير أعماله

شاعر لبناني: لولا إلحاح محمود درويش ما كنت نشرت دواويني

الكاتب البرازيلى.. جوليان فوكس: «ألف ليلة وليلة» شكَّلت موهبتي