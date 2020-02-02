إحباط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بـ«برج العرب»

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وفي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة الخليج القادمة من البحرين اشتبه سامى الزعبى، رئيس الوردية، فى راكب أجنبى الجنسية.وتم تمرير أمتعة الراكب على جهاز الفحص بآشعة X-Ray، والذي أفاد بوجود كثافات عالية لمواد عضوية.وبالعرض على أيمن فوزى، مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة مكونة من محمد حلمى وسعيد محمود وشبل السعيد وعلى محمد على، بحضور محمود عثمان بالأمن الجمركى، ومجدى عباس بمكافحة التهرب، وذلك تفتيش الراكب وأمتعته، حيث تبين وجود ٧٦٣ قطعة مستحضرات تجميل داخل حقائبه وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 152 ألف و200 جنيه.وقرر محمود فرغلي، مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 4 لسنة 2020 وإحالة الراكب للجهات المختصة.