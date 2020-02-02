وفاة «ملكة روايات التشويق» بأمريكا عن 92 عامًا

توفيت ماري هيجينز كلارك، روائية التشويق الأكثر مبيعًا التي أسرت القراء بحبكاتها الروائية المعقدة عن عمر يناهز 92 عاما.وأعلنت دار نشر «سيمون آند تشوستر»، التي تتولى نشر مؤلفاتها، أن هيجينز كلارك توفيت منذ يوم الجمعة لأسباب طبيعية في نابولي، بولاية فلوريدا، وفقا لوكالة أنباء بلومبرج الأمريكية.وألفت «هيجينز» عشرات الكتب التي بيع منها أكثر من 100 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها.وفي عام 2000، وقعت عقدا بقيمة 64 مليون دولار لكتابة خمسة كتب لدار سيمون آند تشوستر ومقرها نيويورك، كما جرى تحويل العديد من أعمالها إلى أفلام روائية وتلفزيونية.