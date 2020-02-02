ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد لـ14 ألف حالة

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا الجديد إلى أكثر من 14 ألف إصابة، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.وكانت السلطات الصينية، أفادت الأحد، أنّ عدد الوفيّات المؤكّدة في البلاد من جرّاء فيروس كورونا الجديد ارتفع إلى 304 مصابين، بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت بحياة 45 شخصًا إضافيًا في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد.وأظهرت الحصيلة الجديدة التي نشرتها لجنة الصحّة في مقاطعة هوبي، أنّ وتيرة تفشّي الفيروس تسارعت إذ سجّلت 1921 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.