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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البنتاجون يوافق على تقديم الدعم السكنى لألف شخص

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:48 ص
البنتاجون
البنتاجون
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أمس السبت، إنها وافقت على طلب من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية لتقديم المساعدة في مجال الدعم السكني لألف شخص ربما يتعين عزلهم صحيا بعد وصولهم من الخارج بسبب فيروس كورونا.

وقال البنتاجون في بيان إن وزارة الصحة طلبت من البنتاجون توفير عدة مرافق قادرة على "إيواء ما لا يقل عن 250 شخصا في غرف فردية" حتى 29 فبراير.

وأضاف أن أفراد وزارة الدفاع لن يوفروا سوى الدعم السكني في حين ستكون وزارة الصحة مسئولة عن كل عمليات الرعاية والنقل.
وقال البيان إنه تم اختيار أربع منشآت عسكرية في حالة طلبها من بينها اثنتان في كاليفورنيا وواحدة في كل من كولورادو وتكساس.

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