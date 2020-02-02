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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بعد نقل موقف الجلاء.. مواطنون يُطالبون محافظ الغربية بمراقبة السيرفيس

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:46 ص
طارق رحمى
طارق رحمى
الغربية - حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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ناشد أهالى المدن والقرى التى صدر قرار محافظ الغربية بنقل موقفها من شارع الجلاء إلى كورنيش ترعة القاصد محافظ الغربية، بضرورة مراقبة خطوط السرفيس والسيارات الأجرة (التاكسي)، عقب القرار حيث قام سائقي هذه المركبات بزيادة الأجرة عن المقرر بحجة بعد الموقف عن الموقف القديم، وهو ما يحتاج إلى رقابة صارمة من المحافظة والمرور.

وقال محمد طارق من سكان مدينة زفتى إنه، فوجئ اليوم بسائق التاكسي يطالبه بأجرة زيادة عن المتعارف عليها حيث قام باستقلال سيارة أجرة من أمام مبنى المحافظة حتى الموقف الجديد بترعة القاصد فرفض السائق الحصول على عشر أو خمسة عشر جنيهًا وتمسك بالحصول على 20 جنيهًا بحجة المسافة.

أكدت علا حسن مواطنة، موظفة بالجامعة، أنها إستقلت سيارة سيرفيس داخلي من الموقف الجديد بكورنيش ترعة القاصد إلى الجامعة إلا أن قائد السرفيس أنهى الرحلة عند مدخل شارع البحر، مُطالبًا بأجرة جديد حتي ستاد طنطا رغم أنه خط واحد إلا أنه يُقسم الخط متعللًا بزيادة المسافة، مُطالبة المحافظ بسرعة التدخل.

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أعلن أمس السبت، عن نقل موقف الجلاء إلى موقعه الجديد أمام نادى الغزل على كورنيش ترعة القاصد، لان موقع الموقف القديم يتسبب فى تكدسات مرورية بشارع الجلاء والإساءة للمظهر الحضارى للشارع.

ويضم هذا الموقف خطوط: طنطا زفتى، طنطا السنطة، طنطا ميت غمر، طنطا سبطاس، طنطا ميت حبيش البحرية، طنطا شرشابة، طنطا ميت غزال، طنطا الطور، طنطا دفرة، طنطا الجعفرية، طنطا نيفيا، طنطا شبراقاص، طنطا كفر الشيخ مفتاح، وكذلك خطوط السرفيس الداخلى: سبرباى الجلاء السريع، الجلاء الجملة السريع.

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