إنقاذ 43 تونسيًا بعد تعطل مركبهم أثناء هجرتهم غير الشرعية باتجاه إيطاليا

أنقذت وحدة بحرية تابعة للجيش التونسي مساء السبت 43 تونسيًا، وهم 24 رجلًا و9 نساء و9 أطفال، ورضيع، بعد أن تعطب مركبهم على بعد 60 كلم شرق "العطايا" بولاية "صفاقس" أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.وأوضحت وزارة الدفاع الوطني التونسية في بلاغ لها، أن الأفراد الذين تم إنقاذهم تتراوح أعمارهم بين سنتين و45 سنة، وأفادوا بأنهم أبحروا ليلة البارحة من سواحل جرجيس (ولاية مدنين)، بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، في اتجاه السواحل الإيطالية.وقد تم التوجه بهم إلى ميناء صفاقس، وتسليمهم إلى وحدات الحرس الوطني بالمكان لإتمام الإجراءات القانونية في شأنهم.