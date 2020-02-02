حظك اليوم.. برج الدلو الأحد 2 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الدلو قالت:مهنيًا: لا تتراجع أمام الضغوط الكبيرة لأنها لن تدوم طويلًا، وستجد أنك المنتصر قريبًا وتستعيد حقوقك التي فقدتها منذ مدة.عاطفيًا: تكون أكثر طيبة مع الشريك، فهو لم يحاول يومًا أن يتعرّض لك بالأذى، بل كان دائمًا إلى جانبك في أحلك الظروف وأصعبها.صحيًا: تقوم بجهد مضاعف يجعلك تعيش تحت وطأة هاجس التخلص من الأعباء الملقاة على عاتقك.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة لتوقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.