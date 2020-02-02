حظك اليوم.. برج القوس الأحد 2 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج القوس قالت:مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم وعودًا بالجملة في شتى المجالات، وهذا يخلق مزيدًا من الديناميكية فتزيد ثقتك بنفسك.عاطفيًا: يتجمع الأصدقاء حولك لمساعدتك على تجاوز بعض العراقيل مع الشريك، لكن هذا الأمر يواجه بعض الصعوبات.صحيًا: قد تكون منزعجًا من الإرشادات الغذائية التي عليك اتباعها، لكنك تتكيف مع هذا الواقع.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.