حظك اليوم.. برج الثور الأحد 2 فبراير 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأحد، وفيما يخص برج الثور قالت:مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تعود إلى الماضي بتفكيرك، ذلك بهدف التمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح.عاطفيًا: لا تعامل الشريك بجفاء فالتطورات كثيرة في العلاقة بينكما وخصوصًا بعد الأجواء الإيجابية السائدة حاليًا.صحيًا: تنتقد الآخرين على تخاذلهم في ممارسة الرياضة، ولا تقوم أنت بما هو مطلوب منك على هذا الصعيد.وقراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، ومعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا