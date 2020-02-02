افتتاح فعاليات نادى سينما أسيوط.. (صور)

وسط حضور جماهيرى كبير افتتح المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، مساء أمس السبت، فعاليات نادي سينما أسيوط.وتم عرض فيلم «يوم الدين» للمخرج أبوبكر شوقي، والذي تدور أحداثة حول رحلة على الطريق عن رجل يدعى بشاي في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام، وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره خلال رحلة عبر أنحاء (مصر) في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة أدارها كل من الناقدين السينمائين أحمد النبوي وأحمد عسر.يذكر أن نادي سينما أسيوط سوف يقيمة المركز القومي للسينما شهريًا.