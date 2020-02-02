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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الألماني يجلي 128 شخصًا من الصين

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:09 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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نقلت طائرة تابعة للجيش الألماني، مساء أمس السبت، مواطنين ألمان وأجانب، بعد إجلائهم من مدينة ووهان بالصين، مركز انتشار فيروس كورونا المستجد إلى مطار فرانكفورت.

وأشارت تقارير إعلامية ألمانية إلى أن الطائرة تحمل 102 ألماني و26 شخصًا من جنسيات أخرى، هبطت في مطار فرانكفورت، مساء السبت، بعد رفض السلطات الروسية منحها إذنًا بالهبوط للتزود بالوقود، معللا ذلك بـ«عدم وجود مساحة كافية للهبوط»، مما اضطر طائرة «إيرباص إيه 310» إلى التوقف في العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وسيتم إخضاع الركاب للفحص في منشأة مجهزة خصيصًا لذلك في مطار فرانكفورت، ووضع الأشخاص الذين سيتم إطلاقهم لمدة أسبوعين في الحجر الصحي في قاعدة بالقرب من مدينة شتوتجارت.

وسجلت ألمانيا وجود ثماني إصابات مؤكدة بالفيروس، بما في ذلك أول حالة انتقال للفيروس من إنسان إلى آخر على الأراضي الأوروبية.

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