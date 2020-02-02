الصين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 304 شخصا

أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 304 شخصا حسبما أفادت "العربية" في نبأ عاجل.وذكر التلفزيون الرسمي الصيني أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد زاد بواقع 45 حالة بنهايةالسبت ليصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 294 شخصا.وأضاف التلفزيون أنه جرى تسجيل 1921 حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالإقليم 9074.