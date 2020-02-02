مطار القاهرة يستقبل بعثة الأهلى قادمة من السودن.. اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلى، قادمة من السودان عقب لقاء نادى الهلال السودانى فى بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، وصعود الأهلى لدور الثمانية بالبطولة عقب الحصول على المركز الثانى بالمدموعة الرابعة.ومن المقرر أن تصل بعثة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة،على متن طائرة الخطوط الجوية التابعة للشركة الوطنية للطيران «مصر للطيران» قادمة من مطار الخرطوم الدولى حيث سيتم إنهاء إجراءات وصوله الفريق بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى.وينتظر النادى الأهلى قرعة دور الثمانية المقرر إقامتها خلال الأيام القليلة المقبلة.