«ونسة إفريقية».. كتاب جديد يكشف خبايا القارة السمراء

صدر كتاب «ونسة إفريقية» لكلا من الكاتبة الصحفية سالي عاطف والمتخصص في الشأن الإفريقي شعبان بلال، وهو الكتاب الذي يحتوي على حكايات وقصص سردها سفراء الأفارقة في مصر لصفحة إفريقيا بالمصري التي تحررها جريدة الصباح في عددها الأسبوعي.ويشمل الكتاب معلومات عن أكثر من 30 دولة إفريقية اجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية سردها وقصعها سفراء ووزراء أفارقة في سلسلة حوارات إسبوعية.وهذا الكتاب هو البداية للتعرف على القارة السمراء من الداخل ومحاولة لتغيير الصورة الذهنية عن القارة السمراء بالنسبة للمصريين وكذلك تغيير الصورة الذهنية للأفارقة عن مصر.ويسرد الكتاب قصص تحرر الدول وعاداتها وقبائلها ودياناتها وفرصها الاستثمارية ووضعها السياسي والأمني مع قصص أخرى من غابات إفريقيا وأحلامها وأوجاعها.وطرح الكتاب في معرض الكتاب في دورته الحالية ليكون نقطة انطلاق للتعرف على القارة السمراء.