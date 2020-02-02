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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مقتل عامل حاول إقامة علاقة غير شرعية مع خالته بشبرا الخيمة

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:52 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
صلاح حسنى
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تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على جثة عامل بصيدلية ملقاة بالشارع في شبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء الجريمة خالة القتيل وزوجها بعدما حاول المجني عليه إقامة علاقة غير شرعية مع المتهمة، وعندما علم زوجها استدراجاه وقتلاه انتقامًا للشرف.

تلقي اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم أول شبرا الخيمة يفيد العثور على جثة لشخص على جانب الطريق بشارع عزيز المصري بيجام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لشاب عامل بصيدلية ومقيم بيجام مسجى على جانب الطريق، وعثر بحوزته على حافظة نقوده، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها، وتم نقلها لمستشفى ناصر العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

وكشفت التحريات أن وراء إرتكاب الواقعة كل من زوج خالة المجني عليه مشرف عمال بناء، وخالة المجني عليه وزوجة الأول ربة منزل، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، حيث أقر الأول بقيام المجنى عليه بمحاولة إقامة علاقة غير شرعية مع زوجته (خالة المجني عليه) أكثر من مرة ورفضها لذلك، وفور علمه بذلك من زوجته طلب منها استدراجه لمسكنهما وعقب وصوله قامت بتقديم مشروب له (قهوة)، ووضع عدد 3 أقراص منومة بداخلها وعقب غيابه عن الوعي قاما بوضع فوطة مبللة بالماء على وجه المجني عليه وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة، ثم قاما بإلقاء الجثة بمكان العثور عليها.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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