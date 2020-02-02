رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدكتور العزاوى: الشعب العراقى سيرفض اختيار «علاوى» رئيسًا للحكومة

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:51 ص
رائد العزاوي
رائد العزاوي
طباعة
قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية، تعليقًا على اختيار محمد علاوي رئيسًا للحكومة العراقية، خلال قناة سكاي نيوز العربية، الحقيقة ربما السؤال: هل سينجح في اختياره أم لا؟.

وأضاف «العزاوي»، في تصريحاته، أنه رغم حالة الانقسام الطولي والعرضي في الطبقة السياسية العراقية؛ إلا أنه حدث توافق عليه غريب، موضحًا أنه يعرف شخص محمد علاوي جيدا وأنه شخصية علمية أكثر منه شخصية سياسية.

وعن احتمالية حدوث انتخابات مبكرة بالعراق، استبعد أستاذ العلوم السياسة حدوث ذلك، أما فيما يخص التظاهرات ضد علاوي بالشارع العراقي، أوضح العزاوي، أن استخدام رئيس الحكومة لصيغة الخطاب الشعبوي لم تكن صائبة مع الشعب العراقي، وذلك لأن العراقيين يجيدون لغة الخطابة، ويعيشون فوق مستوى، ولذلك كان لابد أن يخاطبهم بلغتهم ليكن أكثر مصداقية لديهم.

وأضاف «العزاوي»، أنه ليس متفائل وليس متشائم من تظاهرات العراق، لافتا أن الشارع سيرفض هذا الأمر لأنه يعيد الوجوه السياسية القديمة في شكل جديد.

وتسائل الدكتور العزاوي: كيف سينفذ العلاوي وعوده بمحاسبة القوى السياسية الفاسدة، وهي ذاتها من ستعطيه شرعية وجوده؟، ما هي الآلية لمحاسبتهم.، مؤكدا أن الحكومة ستكون مشابه لحكومة الصدر.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

غدًا.. إعلان نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

منذ حوالي 4 ساعات

الباز يطالب حاتم الحويني بالاعتذار لدار الإفتاء

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة الأهلى والهلال السودانى والقنوات الناقلة

منذ ساعة و 27 دقيقة

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

الصور

image description

مباراة الأهلى والهلال السودانى

image description

أبناء الراحلة حنان كمال يوقعون كتاب والدتهم

image description

عزاء والد رئيس تحرير «الأخبار» خالد ميري بعمر مكرم

image description

تكريم نجوم الفن فى مهرجان أكتوبر للأزياء

image description

صور فعاليات اليوم العاشر من معرض الكتاب

الأكثر قراءة

قصة هروب نجل أصالة بعد قتله شابًا بالتجمع الخامس

والد قتيل «نجل أصالة»: تنازلت عن القضية مقابل مليون جنيه

مقتل نجل مذيعة «النهار» برصاصة خطأ من طبنجة زميله فى الزمالك

قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية

إنفوجراف

image description

عبدالرحيم حسن يكشف سبب دخوله عالم الفن

image description

جهود «الداخلية» في يناير (انفوجراف)

image description

محطات محاكمة المتهمين في «أنصار بيت المقدس» (انفوجراف)

image description

10 محاذير لتفادى خسارة النقاط المرورية فى القانون الجديد.. إنفوجراف

أيام زمان

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

اعترافات «ديلر» الفنانين عن العالم الخفي لـ«حشيش النجوم»

أسرار عمليات تجميل يوسف وهبي ومحمد فوزي

فكر في الانتحار مرتين.. لهذه الأسباب قرر أنيس منصور إنهاء حياته

نجم الساعة

فنان عرض نصف مليون جنيه على الأطباء مقابل «أمنية مستحيلة»

الصحة

العطلة الأسبوعية من أسباب البدانة

دراسة ألمانية تكشف أفضل الروائح لتحسن مهارات الذاكرة

دراسة: عادات النوم الخاطئة تزيد من خطر الزهايمر

البروتين الزائد يضرّ صحة القلب

منوعات

«إسكوبار» يتسبب في كابوس بيئي بكولومبيا

مسلسل رسوم متحركة أمريكي تنبأ بظهور «كورونا»

أبرز اتجاهات الموضة في أسبوع كوبنهاجن

3 ملايين دولار مقابل كرة سلة لـ«كوبى برايانت»

مقالات الرأي
ماجد حبته
قراصنة إيران أصابهم الحَوَل.. أيضًا!
د. إلهام سيف الدولة حمدان
زمن حكماء صهيون "ليس فيه شرف"!
ماجد حبته
مؤرخ تركى يستحق التكريم
مؤمن المحمدي
الويندوز العربى
المزيد

الثقافة

شربل داغر: كتبت مذكراتي عن الطفولة وستنشر قريبًا

شاعر لبناني: نزار قباني عانى ماليًا بسبب تزوير أعماله

شاعر لبناني: لولا إلحاح محمود درويش ما كنت نشرت دواويني

الكاتب البرازيلى.. جوليان فوكس: «ألف ليلة وليلة» شكَّلت موهبتي