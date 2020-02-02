الدكتور العزاوى: الشعب العراقى سيرفض اختيار «علاوى» رئيسًا للحكومة

قال الدكتور رائد العزاوي، أستاذ العلوم السياسية، تعليقًا على اختيار محمد علاوي رئيسًا للحكومة العراقية، خلال قناة سكاي نيوز العربية، الحقيقة ربما السؤال: هل سينجح في اختياره أم لا؟.وأضاف «العزاوي»، في تصريحاته، أنه رغم حالة الانقسام الطولي والعرضي في الطبقة السياسية العراقية؛ إلا أنه حدث توافق عليه غريب، موضحًا أنه يعرف شخص محمد علاوي جيدا وأنه شخصية علمية أكثر منه شخصية سياسية.وعن احتمالية حدوث انتخابات مبكرة بالعراق، استبعد أستاذ العلوم السياسة حدوث ذلك، أما فيما يخص التظاهرات ضد علاوي بالشارع العراقي، أوضح العزاوي، أن استخدام رئيس الحكومة لصيغة الخطاب الشعبوي لم تكن صائبة مع الشعب العراقي، وذلك لأن العراقيين يجيدون لغة الخطابة، ويعيشون فوق مستوى، ولذلك كان لابد أن يخاطبهم بلغتهم ليكن أكثر مصداقية لديهم.وأضاف «العزاوي»، أنه ليس متفائل وليس متشائم من تظاهرات العراق، لافتا أن الشارع سيرفض هذا الأمر لأنه يعيد الوجوه السياسية القديمة في شكل جديد.وتسائل الدكتور العزاوي: كيف سينفذ العلاوي وعوده بمحاسبة القوى السياسية الفاسدة، وهي ذاتها من ستعطيه شرعية وجوده؟، ما هي الآلية لمحاسبتهم.، مؤكدا أن الحكومة ستكون مشابه لحكومة الصدر.