الصين تعلن تسجيل 45 حالة وفاة جديدة بإقليم «هوبي»

أعلن التليفزيون الصيني، منذ قليل، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، و1921 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، وذلك بإقليم «هوبي» المتفشي به المرض.وأعلن الاتحاد الأوروبي، مساء أمس السبت، إرسال 12 طنا من الملابس الواقية من الفيروسات إلى الصين، لمساعدتها في مقاومة عدوى فيروس كورونا.وقالت المفوضية الأوروبية إن جمهورية الصين الشعبية طلبت هذه المساعدة لمواجهة الفيروس، لافتة إلى أن مركز تنسيق الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي قام بالتواصل مع الدول الأوروبية بهذا الخصوص.وأضافت أن الدول الأوروبية قامت بتجميع هذه الكمية من الملابس الواقية وأنها في طريقها الآن إلى الصين.