غارة إسرائيلية تستدف موقعًا لحماس شمال غزة

كشف بعض المواطنين في قطاع غزة عن أن هناك قصف إسرائيلي استهدف موقعاً للمقاومة في شمال العراق.كانت طائرات الاحتلال استهدفت موقعاً للمقاومة شرق مدينة غزة، في ظل سماع دوي صفارات الإنذار في المستوطنات القريبة.ورصدت حركة نشطة للآليات العسكرية والمروحيات التابعة لقوات الاحتلال شمالي القطاع.وخرجت العديد من التظاهرات للتعبير عن الغضب الشعبي رفضاً لصفقة القرن في الضفة وغزة، وعدد من الدول العربية بينها لبنان والأردن وتونس.وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أنه سقطت 48 إصابة مختلفة في المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن وقرى الضفة الغربية.من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، بر شاشة مباشرة لحشود المسيرة الجماهيرية التي خرجت بالعاصمة صنعاء أمس الجمعة، أن المقاومة الفلسطينية "لن تترك البندقية حتى نصلي مع أحرار الشعب اليمني في المسجد الأقصى". وقال عضو المكتب السياسي لحركة "الجهاد الإسلامي" خالد البطش للحشود عبر شاشة أيضاً "من غزة إلى صنعاء دم واحد ومصير مشترك".