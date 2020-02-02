«تحالف ستار العالمى» يسير 30 رحلة جوية بمطار القاهرة.. اليوم

تسير شركات تحالف ستار العالمي للطيران، طوال اليوم الأحد، 30 رحلة جوية دولية بمرحلتي السفر والوصول من وإلى مطار القاهرة الدولي، لنقل نحو 10 آلاف راكب من مختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارة الطيران المدني بقيادة الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران، على زيادة تنشيط الحركة السياحية الداخلية.وتشهد رحلات طائرات شركات تحالف ستار العالمي للطيران خلال الآونة الأخيرة، زيادة في حركة الوفود الركابية الوافدة إلى مطار القاهرة، خاصة مع بدء إجازات نصف العام الدراسي وبدء الفصل الشتوي؛ نظرًا لحرص آلاف السائحين لزيادة المدن المصرية خلال تلك الفترة للاستمتاع بالشواطئ الساحلية الجميلة ومشاهدة المناظر الطبيعية الخلابة والطقس المعتدل التي تتمتع بها البلاد.من جانبها؛ تقدم السلطات الأمنية بشرطة ميناء القاهرة الجوي جميع الخدمات والتسهيلات والتيسيرات اللازمة للوفود الركابية والسياحية، بالتنسيق مع الجهات المعاونة والعلاقات العامة بشركتي ميناء القاهرة الجوي ومصر للطيران.