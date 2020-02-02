مبيعات الأعلى للشؤون الإسلامية تتجاوز 330 ألف جنيه بمعرض الكتاب

قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن معرض الكتاب هذا العام يشهد إقبالًا كبيرًا وملحوظًا على إصدارات وزارة الأوقاف المصرية مما يعكس ثقة القارئ في مؤسسات الدولة الوطنية، وقد بلغت مبيعات اليوم السبت 1 2 2020 أكثر من خمسين ألف جنيه بمعرض الكتاب.وأشار إلى أنه تجاوز إجمالي المبيعات 330 ألف جنيه على الرغم من التخفيضات الكبيرة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على هذه الإصدارات، علمًا بأن بيع كثير منها بأسعار التكلفة تقريبا إنما هو للتيسير على القارئ، حيث يهدف المجلس والوزارة إلى نشر الفكر الوسطي المستنير دون النظر إلى الربح المادي.وأكد وزير الأوقاف أن زوار جناح الأوقاف الذين يتوافدون عليه هم من مختلف الجنسيات ومختلف دول العالم، وأن الكتاب المترجم من الأوقاف يحظى أيضًا بإقبال كبير، كما أن إصدارات الوزارة الحديثة في مجال تجديد الفكر الديني هي الأكثر طلبًا وإقبالا وبيعًا من بين سائر إصداراتها سواء الصادر منها باللغة العربية أم المترجم إلى اللغات المختلفة.