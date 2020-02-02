فور عودته من أسوان.. وزير الأوقاف يتجه للإسكندرية ويلتقلا بقيادات الدعوة

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بقيادات الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، وذلك فور عودته من محافظة أسوان.ووحضر اللقاء الشيخ محمد خشبة مدير أوقاف الإسكندرية والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل المديرية والشيخ حسن عبدالبصير مدير الدعوة.واستعرض وزير الأوقاف معهم جميع الأنشطة الدعوية بالمحافظة، وتم التوجيه بفتح مركزين جديدين للثقافة الإسلامية بالإسكندرية مطلع العام الدراسي المقبل ٢٠٢٠ ٢٠٢١ م.وأضاف وزير الأوقاف أن على كل منا أن يسأل نفسه ويحاسبها ماذا قدم لدينه ولوطنه ولمجتمعه ولمؤسسته ولأهله ولنفسه، ذلك أنه لن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا.