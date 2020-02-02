الأوقاف: فتح مركزين للثقافة الإسلامية بالإسكندرية مطلع العام الدراسى المقبل

عقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، اجتماعًا بحضور قيادات الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، فور وصوله من محافظة أسوان إلى محافظة الإسكندرية حيث اجتمع مع قيادات الدعوة بالمديرية، بحضور الشيخ محمد خشبة مدير أوقاف الإسكندرية، والدكتور عبد الرحمن نصار وكيل المديرية، والشيخ حسن عبد البصير مدير الدعوة بالمديرية.واستعرض جمعة، معهم جميع الأنشطة الدعوية بالمحافظة، وتم التوجيه بفتح مركزين جديدين للثقافة الإسلامية بالإسكندرية مطلع العام الدراسي المقبل.كما تناول الاجتماع استعراض ماتم انجازه دعويًا من إنشاء مركزين لإعداد محفظي القرآن الكريم، و5 مدارس علمية وما يزيد عن 16 مدرسة قرآنية، والدورات العلمية للسادة الأئمة حيث لأول مرة في تاريخ اسكندرية يتم تدريب جميع الأئمة في دورات تأهيلية بالوزارة.وألقي الضوء على الخطط المستقبلية لعام ٢٠٢٠ ٢٠٢١، وقد وجه وزير الأوقاف بإنشاء مركزين ثقافيين أخريين ليكون عدد المراكز الثقافية 3 مراكز، وستكون هناك محاضرات ودورات متكررة لتدريب الأئمة على مواجهة الأفكار المتطرفة والإلحاد.