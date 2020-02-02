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الأحد 02 فبراير 2020 الموافق 08 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019.. (صور)

الأحد 02/فبراير/2020 - 12:12 ص
هشام عباس
هشام عباس
حسن أمين
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حصل النجم هشام عباس على جائزة أفضل مطرب حفلات زفاف من مهرجان «كايرو ويدنج فيستيفال»، والذى أقيم مساء أمس السبت، وتم تكريم هشام عباس نظرا لنجاحه الكبير فى إحياء أكبر عدد من حفلات الزفاف خلال 2019.

وأعرب هشام عباس، فى تصريحات صحفية، على سعادته بالجائزة، مشيرًا إلى أن إسعاد الجمهور في لحظات الفرح ونشر البهجة بينهم من أهم ما يقدمه المطرب لجمهوره، لافتًا إلى أن اختياره لإحياء حفلات الزفاف بهذا الكم الكبير يؤكد على قربه من الجمهور ووجود علاقة ترابط قوية بينه وبين جمهوره.

يذكر لأن هشام عباس طرح ألبوم «عامل ضجة» نهاية عام 2019، وصور أغنية «الفترة اللي فاتت» على طريقة الفيديو كليب والذي حقق نجاحًا كبيرًا وإعجاب شديد من الجمهور على اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي.
هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019.. (صور)
هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019.. (صور)
هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019.. (صور)
هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019.. (صور)
هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019.. (صور)
هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019.. (صور)
هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019.. (صور)
هشام عباس يحصد جائزة أفضل مطرب أفراح 2019.. (صور)

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