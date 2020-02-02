الكنائس المسيحية تصلى من أجل الوحدة.. اليوم

تنظم مختلف الكنائس المسيحية، اليوم الأحد، صلاة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي يأتي بهدف دعم أواصر الوحدة بين المسيحيين.يأتي ذلك ضمن فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، والذي بدأت فعالياته الإثنين الماضي والذي يأتي بهدف دعم الوحدة بين الكنائس المختلفة.ووفقَا لمصادر كنسية لـ«الدستور»، أكدت أن تستقبل الكنيسة الاسقفية المنشية الإسكندرية فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، مساء غد الاثنين، على أن تستقبل كنيسة رؤساء الملائكة بالظاهر شبرا للأقباط الأرثوذكس فعاليات أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، مساء الثلاثاء القادم.واختتمت المصادر تصريحاتها، قائلًا انه يترأس ممثلي الطوائف المسيحية ورؤساء الطوائف المختلفة فعاليات حفل الختام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة وذلك بكنيسة الروم الكاثوليك بالكوربة وذلك في 7 فبراير المقبل.وأسبوع الصلاة من أجل الوحدة ينظمه كل عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، بالتعاون مع مجلس كنائس مصر، حيث دأبت الكنائس على تنظيم اجتماعات صلاة مشتركة تستضيفها كل كنيسة بالتناوب، ويتشارك فيها ممثلون عن الطوائف المسيحية المختلفة.يذكر أن أسبوع الصلاة الذي يقام بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس مصر تدور موضوعاته حول "الاستنارة".